“Ülkede yasalara aykırı yapılaşmalar her geçen gün artıyor”

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, ülke genelinde yasalara aykırı yapılaşmaların her geçen gün arttığını ve yetkili kurumların bu duruma karşı gerekli adımları atmadığını vurguladı.

Platform, söz konusu yapıların bir an önce mevzuata uygun hale gelmesi için tüm yetkili kurum ve kişileri göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Çevre Platformu’ndan yapılan açıklamada, halkın büyük bir kısmının gerekli izinleri alarak arazilerindeki yapılaşmaları yasalara uygun şekilde gerçekleştirdiği, ancak buna karşın kuralları hiçe sayarak “istediğini istediği yerde” yapabileceğini düşünen ve çevrede ciddi tahribata yol açan küçük bir azınlığın da bulunduğu belirtildi.

Sıradan vatandaşlara uygulanan prosedürleri “kendisini yasaların üzerinde gören” bu kesime de aynı şekilde uygulaması gerekenin; yerel yönetimler, kaymakamlıklar, Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi gibi resmi kurumlar olduğu kaydedilen açıklamada, ancak söz konusu kurumların yeterli girişimde bulunmadığı belirtildi.

Planlama onayı veya inşaat ruhsatı bulunmayan yapılaşmaların sayısının her geçen gün arttığı savunulan açıklamada, “İmar Yasası, Eski Eserler Yasası, KTMMOB Birlik Yasası, Çevre Yasası ve bu yasalar tahtında hazırlanan tüzüklere, imar planlarına ve özel çevre koruma bölgelerine aykırı birçok yapılaşmanın duyuru ve tanıtımlarını sosyal medya üzerinden şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmekteyiz.” denildi.

Yaptıkları incelemelerde yürürlükteki yasalara aykırı çok sayıda yapılaşmanın tespit edildiği belirtilen açıklamada, paylaştıkları haritanın yalnızca ilk aşamada belirlenen örnekleri içerdiği ifade edilirken, diğer tespitlerin de ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.