“Grevi kırmak için arızaya gönderilen emekçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK emekçilerinin grevini kırmak isteyen Hükümetin, Mağusa’daki bir elektrik arızasına özel sektör çalışanı bir kişiyi gönderdiğini ve söz konusu şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, söz konusu şahsın 11 bin voltluk elektriğe kapıldığını öğrendiklerini söyledi. Söz konusu bilginin henüz resmi olarak teyit edilmediğini söyleyen Tuğcu, resmi açıklama talep etti.

Kamuda örgütlü sendikalar, hayat pahalılığı ödeneğinin hükümet tarafından durdurulmasını protesto etmek adına bugün itibariyle süresiz greve girmiş durumda.