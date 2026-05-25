“Tekke Bahçesi’nde açığa çıkartılan yedi kişiden beşi kimliklendirildi”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkartılan yedi kişiden beşinin kimliğinin belirlendiğini; son kimliklendirmenin Hüseyin Mestan’a ait olduğunu söyledi. Müftüzade, Mestan'ın 6 Mayıs 2026 tarihinde Bağlıköy Şehitliği’ne defnedildiğini de kaydetti.

Müftüzade, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) röportaj vererek, Komite’nin güncel faaliyetlerini, kazı süreçlerini ve bağış destekleri anlattı.

KŞK’nın, Birleşmiş Milletler’in katılımıyla Kıbrıslı Türk ve Rum liderler tarafından 1981 yılında kurulduğunu anımsatan Müftüzade, amaçlarının çatışmalarda kaybolanların gömü yerlerini tespit etmek, kalıntıları çıkarmak, kimliklendirmek ve ailelerine iade etmek olduğunu söyledi.

“Bugüne kadar 1069 kayıp kişi kimliklendirildi”

Müftüzade, taraflar arasında 1997 yılına kadar kayıp listesiyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü ve 1997'de ise 2002 kayıp şahsı bulmak, kimliklendirmek ve ailelerine iade etmek üzere mutabakata varıldığını belirtti. Müftüzade, bugüne kadar 1069 kayıp kişinin kimlik tespitinin yapıldığını dile getirdi.

KŞK’nın 2005 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1833 kazı yapıldığını ve kazılarda 1717 kişinin kalıntılarının bulunduğunu aktaran Müftüzade, 1069 kayıp kişinin kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edildiğini vurguladı.

Müftüzade, 2026 yılının başından bu yana, iki toplumlu ekipler tarafından 26 kazı yapıldığını ve kayıp iki kişiye daha ulaşıldığını söyleyerek, biri Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam sekiz yerde kazıların devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu kazıların Dali, Lapta, Alsancak, Düzova, Mehmetçik, Kızılay, Bağlıköy ve Taşköy'de yapıldığını aktaran Müftüzade, araştırma ekiplerinin yeni bilgilerle yeni kazı yerlerine ulaşılması konusundaki çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Müftüzade, Antropoloji ve Kimliklendirme birimlerinin kalıntıların kimliklendirilmesi yönünde çalışmaya devam ettiğini de kaydetti.

“Kayıpların 127’si kuzeydeki askeri birliklerde"

Müftüzade, bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarının 127’sinin kuzeyde yer alan askeri birliklerde olduğuna da işaret ederek, "Askeri bölgelerde yapılan kazılarda toplam 205 şahsa ait kalıntılara erişildi.” dedi.

Hakkı Müftüzade bazı yayın organlarında yer alan “bekleyen kayıplar olduğuna” ilişin haberler konusunda da şunları söyledi:

“KŞK faaliyetleri dâhilinde bulunan insan kalıntıları ivedilikle ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’na gönderilmekte ve burada analiz çalışmalarına başlanmaktadır. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisi desteğiyle Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan gönüllü Tek Toplumlu Bilimsel Uzlaşı Ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkartılan yedi kişiden beşi kimliklendirildi.”

“Son kimliklendirilme Hüseyin Mestan’a ait…”

Söz konusu yedi kişilik grupta yapılan son kimliklendirilmenin Hüseyin Mestan’a ait olduğunu ve Mestan'ın 6 Mayıs'ta Bağlıköy Şehitliği’ne defnedildiğini vurgulayan Müftüzade, kimlik tespiti henüz yapılmayan iki kişinin kalıntılarına yönelik analizlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

“KŞK’nın 2026 yılı bütçesi 3,9 milyon euro”

Müftüzade, DNA Laboratuvarı ve DNA analizleri konusunda maddi bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirterek, Komite’nin 2026 yılı bütçesinin 3,9 milyon euro olarak belirlendiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin her yıl çalışmalara 2,6 milyon euroluk destek sağladığını belirten Müftüzade, 37 bin 282 euroluk desteğin ise farklı ülkelerden geldiğini kaydetti.

Müftüzade, Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan yardımlar yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye, Almanya, İsviçre, Amerika, Hollanda, İrlanda, Yunanistan, Birleşik Krallık, Belçika, Kuveyt, İspanya, Rusya Federasyonu, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Çin, Macaristan, Lüksemburg, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerden bağış aldıklarını söyledi. Müftüzade, farklı yıllarda ve dönemlerde yurtiçi ve yurt dışından bazı kuruluşların da kendilerine bağışta bulunduğunu dile getirdi.

“Çok küçük de olsa, herhangi bir bilgisi olan bize 181 numaralı telefondan ulaşabilir"

Hakkı Müftüzade, kayıplar konusunun insani boyutunu önemseyerek yardımda bulunan bağışçılara da teşekkür ederek, çalışmalarında netice alabilmeleri için çok küçük de olsa herhangi bir bilgisi olan kişilere kendilerine 181 numaralı telefondan ulaşma çağrısında bulundu.

“Zamanımız git gide daralıyor” ifadesini kullanan Müftüzade, bilgisinden emin olmayıp, bunun bir duyum olduğunu düşünen kişilerin de ismini vermeden kendilerini arayıp, bilgi verebileceğini söyledi.

-Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz

-Fotoğraf: Süleyman Önal