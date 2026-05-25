Üstel cevap veremedi ve yine kaçtı!

Gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası ile ilgili konuşan Başbakan Ünal Üstel, "Her yasayla ilgili sektör temsilcileriyle görüştüklerini" iddia etti, CTP'li vekillerin "Gazetecilerle neden görüşmediği" sorununu yanıtsız bıraktı ve kürsüden kaçtı...

Hükümete geldikleri günden bu yana hem siyasi hem de ekonomik anlamda siyasi istikrar sağladıklarını öne süren Üstel, çıkarttıkları yasaları, "sektörlerle görüşerek" gündeme getirdiklerini iddia etti.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya, "Ceza Yasası ile ilgili de sektörlerle görüşüp görüşmediklerini" sordu.

Bunun üzerine Ünal Üstel, "konuşma" diye yanıt verdi, bunun üzerine genel kurulda tansiyon yükseldi.

Üstel, "Kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamadıklarını" öne sürerek, "Hukukçular da bunları (yasaları) inceliyor. Bu ülkenin en büyük camialarından olan avukatlar, Barolar Birliği de bu yasaları gözden geçiriyor. Barolarla beraber hazırlıyoruz.

Suçu belli olana kadar resimleri çekilmesin" dedi.

Üstel, muhalefet vekillerinden gelen soruları kabul etmeden kürsüden indi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu'nun ısrarlı soruları, hem Başbakan hem de Meclis Başkanı tarafından reddedildi.