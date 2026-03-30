11 bin volt elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığı ödemelerindeki budama girişimine tepki gösteren ve diğer 62 örgütle birlikte grev kararı alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) eylemini kırmak için yaptığı hamle ölümle sonuçlandı.

Taşeron firmada çalışan Erol Demir, El-Sen'e üye KIB-TEK çalışanlarının grevde olduğu süre zarfında arızaya müdahale ettiği esnada 11 bin voltluk elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre olayda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı da öğrenildi.

Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"30.03.2026 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Geçitkale’de bir parselasyon alanı içerisinde,

Erol DEMİR (E-43) aydınlatma direği monte ettiği sırada, konu direğin havadan geçmekte olan

yüksek gerilim elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere

rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Konu şahsın yanında yardım amaçlı bulunan Aras

DEMİR (E-15) de elektrikten etkilenmiş olup, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde

yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma

devam etmektedir."