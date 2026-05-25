Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ, Mağusa Limanı’nın işletme hakkının devrine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada Tansuğ, "Mağusa Limanı’nın geleceği kapalı kapılar ardında belirlenemez” dedi.

Ülkede kamusal hizmetlerin bilinçli şekilde zayıflatıldığını, kurumların işlevsiz bırakıldığını, ardından özelleştirmenin “tek çözüm” gibi sunulduğunu savunan Tansuğ, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde Mağusa Yük Limanı’nın işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapının oluşturulmasının yer aldığını, bunun yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını vurguladı.

“Mağusa Limanı yalnızca ticari bir alan değildir. Bu liman; Mağusa’nın ekonomik kalbi, emeği, hafızası ve bölge insanının geleceğidir” diyen Tansuğ, TDP olarak limanın modernleşmesine ve altyapısının güçlendirilmesine karşı olmadıklarını, ancak çözümün “oldubittiyle devir” olmaması gerektiğini kaydetti.

Hükümete çağrıda bulunan Tansuğ, Mağusa Belediyesi, liman çalışanları, sendikalar, esnaf örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, nakliyeciler, gümrük komisyoncuları ve ilgili tüm kesimlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.