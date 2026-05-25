DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Endodontics I dersi kapsamında seminer gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak, öğrencilerin güncel bilimsel gelişmeler ışığında mesleki bilgi ve klinik becerilerini güçlendirmek ve farklı akademik bakış açılarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Türkaydın, DENT273 kodlu “Endodontics I” dersi kapsamında seminerler verdi. Program süresince endodonti alanında temel ve güncel yaklaşımlar ele alınırken, kök kanal tedavisi prensipleri, klinik vaka değerlendirme süreçleri ve tedavi planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar öğrencilere aktarıldı.

Seminerler kapsamında ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini klinik uygulama ile ilişkilendirebilmelerine yönelik interaktif bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Soru-cevap bölümleriyle desteklenen seminerler, öğrencilerin konuya ilişkin klinik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fakülte olarak öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelerek güncel klinik yaklaşımları doğrudan öğrenmelerine büyük önem verildiğini vurguladı. Söz konusu türde akademik etkinliklerin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, farklı üniversitelerle kurulan iş birliklerinin artarak devam edeceği ifade edildi.