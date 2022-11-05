KIB-TEK ile EL-SEN arasında TİS imzalandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, şeref salonunda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, KIB-TEK Yönetim kurulu As Başkanı Attila Deva, EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ve Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yer aldı.