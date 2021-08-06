“KIB-TEK çalışanlarının darp edilmesini kınıyoruz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK’in Mağusa şubesinde çalışan iki emekçinin darp edilmesini kınadıklarını açıkladı.

Bıçaklı açıklamasında KIB-TEK çalışanlarını darp eden iki kişi hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili yetkililere çağrı yaptı.

Açıklama şöyle:

KIB-TEK Mağusa şubesine bağlı çalışanlardan EL-SEN Üyesi iki çalışanın görevlerini yaptıkları için işveren temsilcileri tarafından darbedilmelerini kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Aylarca KIB-TEK’ten Enerji kullanacaksınız kullandığınız enerjiyi gününde ödemiyeceksiniz ve borcunuz olması nedeniyle enerjinizin kesilmesi için Amirleri tarafından görevlendirilen ve görevini yerine getirdiği için çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz.,Kınıyoruz” ve Bu suçu işleyenlere bir an önce yasal işlemlerin başlatılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz.”

Kıb-Tek çalışanları darp edildi