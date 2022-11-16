KIB-TEK: “1 günlük yakıt kaldı” / Ünal Üstel: “Yakıt sorunu yok”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir günlük yakıt kaldı” açıklamasına karşın, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, “KIB-TEK’te herhangi bir yakıt sorunu yok” dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Üstel, Teknecik’teki yakıt durumuna ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, AKSA’dan kara yoluyla alınacağı açıklanan yakıtın “tedbir maksatlı” olduğunu söyledi.

Üstel, TPIC’ten alınacak yakıtla ilgiliyse, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin yüklemeye geçemediğini, bu nedenle yakıt sevkiyatının yapılmadığını” ifade etti.

Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt kalmadığı ve elektrik üretiminin duracağı yönündeki haberlerle ilgili dün BRT’ye konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, Teknecik’te 1 günlük yakıt bulunduğunu ancak Bakanlar Kurulu kararıyla AKSA’dan 2 bin ton yakıt alınacağını açıklamıştı.

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ise dün yapılan açıklamada yakıt stokunun Pazartesi günü bittiğini duyurmuştu.