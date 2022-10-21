KHYD için şarkılar, türküler söylenecek, şiirler okunacak
Gönülden Gönüle Şarkılarla Türkülerle Şiir Gecesi’ne Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den şairler ve sanatçılar katılacak.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde “Gönülden Gönüle Şarkılarla Türkülerle Şiir Gecesi” ismiyle 22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00-23:00 arasında sosyal-kültürel ve sanatsal bir etkinlik gerçekleştiriyor.
Sezin Akşahinler’in düzenleyeceği yardım amaçlı gecede Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den şairler ve sanatçılar katılacak ve türkülerle, şarkılarla, şiirlerle dolu bir gece sunacaklar.
Derneğe yardım amaçlı gece için 50 TL’lik biletler KHYD ve Deniz Plaza Lefkoşa’dan alınabilecek.
Türkiye’den katılacak sanatçılar
Ayhan Akgül
Nuriz Gökmenoğlu
Birgün Tekin Mısralar Sesiz
Ahmet Ormancı
Serkan Uçar
Aydın Yüksel
Metin Yılmaz Poyraz
Ersin Çetin Yılmaz
Ozan Maralı
İbrahim Kamil Birlikay
Cihan Kılavuz
Halise Tekbaş
Doğuş tv (Nergiz Süslü)
İngiltere'den katılacaklar
Şair Mehmet Aşık Kaynakcı
Kıbrıs'tan katılacak şair ve sanatçılar
Serkan Soyalan
Şehbal Hamzaoğulları
Arif Albayrak
Sevilay Sadıkoğlu
Mesude Çetinalp
Yılmaz Öztürk
Sezal Acaroğlu Zeden
Mustafa Tozakı
Hayriye anıt Boncuk Adası
Nilüfer Sönmez
Halil Akansel
Hüseyin Seğmen
Ayhan Kula
Ipek Denizli
Akile Ruh
Nazım Jed
Bekir Taşseven
Hüsniye Okray
Zafer Muhtaroğlu( şiiri Şeniz hn.tarafından okunacak)