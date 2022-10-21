KHYD için şarkılar, türküler söylenecek, şiirler okunacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde “Gönülden Gönüle Şarkılarla Türkülerle Şiir Gecesi” ismiyle 22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00-23:00 arasında sosyal-kültürel ve sanatsal bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Sezin Akşahinler’in düzenleyeceği yardım amaçlı gecede Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den şairler ve sanatçılar katılacak ve türkülerle, şarkılarla, şiirlerle dolu bir gece sunacaklar.

Derneğe yardım amaçlı gece için 50 TL’lik biletler KHYD ve Deniz Plaza Lefkoşa’dan alınabilecek.

Türkiye’den katılacak sanatçılar

Ayhan Akgül

Nuriz Gökmenoğlu

Birgün Tekin Mısralar Sesiz

Ahmet Ormancı

Serkan Uçar

Aydın Yüksel

Metin Yılmaz Poyraz

Ersin Çetin Yılmaz

Ozan Maralı

İbrahim Kamil Birlikay

Cihan Kılavuz

Halise Tekbaş

Doğuş tv (Nergiz Süslü)

İngiltere'den katılacaklar

Şair Mehmet Aşık Kaynakcı

Kıbrıs'tan katılacak şair ve sanatçılar

Serkan Soyalan

Şehbal Hamzaoğulları

Arif Albayrak

Sevilay Sadıkoğlu

Mesude Çetinalp

Yılmaz Öztürk

Sezal Acaroğlu Zeden

Mustafa Tozakı

Hayriye anıt Boncuk Adası

Nilüfer Sönmez

Halil Akansel

Hüseyin Seğmen

Ayhan Kula

Ipek Denizli

Akile Ruh

Nazım Jed

Bekir Taşseven

Hüsniye Okray

Zafer Muhtaroğlu( şiiri Şeniz hn.tarafından okunacak)