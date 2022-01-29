KGS'nin ilk aşaması yapılıyor...

Koleje Giriş Sınavı 1’inci Aşaması (KGS-1) bugün gerçekleştiriliyor.

Sınava 2 bin 40 öğrencinin katılması beklendiği belirtilirken, pandemi koşulları gözetilerek Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

11 sınav merkezi yanı sıra, her ilçede Covid 19 pozitif öğrenciler için ayrı sınav merkezleri hazırlandı.

Pandemi gölgesinde sınava girecek olan öğrencilerin heyecanı her şeye rağmen yüzüne yansırken ailelerin heyecanı ise giriş kapısından belli oldu.

Kapıda yığılmalar...

Test sonucu ibraz ederek sınav merkezine yapılan girişler ise istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Kapı girişlerinde bekleyen veliler, zaman zaman yığılmalara neden oldu. Okul görevlilerinin uyarıları ile durum kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Pandemi gölgesindeki sınava, sınıflardaki maske, mesafe ve hijyen ile saat 9.00'da ilk oturumuna başlandı.

Covid-19 öğrenciler için ayrı sınav merkezi

Covid 19 pozitif öğrencilerin velilerine, hangi merkezde sınava girecekleri ise dün bildirildiği belirtildi.

48 saatlik test istendi

Bakan Amcaoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, sınava katılacak öğrencilerin sınavdan en geç 48 saat önce yapılmış antijen testlerinin çıktılarını sınav merkezine girişte göstermeleri zorunluluğuna özellikle dikkat edilmesini istemişti.

Sınavın yapıldığı merkezlerden olan TMK'daki güvenlik önlemleri dikkat çekti. Özellikle okul bahçesinde çok sayıda öğretmenin öğrencileri sınıflara yönlendirdiği gözlemlendi.