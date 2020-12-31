KGS başvurularına ara verildi

Eğitim Bakanlığı, Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda, 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildi.

Ayrıca yapılamayan sınavlara ve KGS başvurularına okulların açılmasıyla devam edileceği belirtildi.

Foto arşiv