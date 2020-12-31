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KGS başvurularına ara verildi

KGS başvurularına ara verildi

Eğitim Bakanlığı, Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.

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 Eğitim Bakanlığı, Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda, 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildi.

Ayrıca yapılamayan sınavlara ve KGS başvurularına okulların açılmasıyla devam edileceği belirtildi. 

 

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