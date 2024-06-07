2023-2024 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) ikinci basamağı (KGS-2), yarın yapılacak.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00 – 10.30, ikinci oturumu ise 11.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınavla ilgili olarak sekiz merkezde 249 öğretmen ve uzman görev alacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış 2 bin 220 öğrencinin katılması bekleniyor.

Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme - değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemelerin eksiksiz olarak planlandığı kaydedildi.

“Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere beş alt testten oluşan Kolej Giriş Sınavı, çoktan seçmeli bir sıralama sınavı olarak tanımlanıyor.

Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından üretiliyor.

Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığın basım merkezinde basılırken, sınav günü sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılıyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi olan www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavlarının 1’inci basamak sınavı (KGS-1) 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2024 - 2025 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.