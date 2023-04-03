“Kesintilerin sabotaj nedeniyle yaşandığı bilgisi geldi”

Ertuğrul SENOVA

EL-SEN’in, AKSA ile sözleşmeye karşı başlattığı eylemin ardından sabah saatlerinden bu yana ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kendisine gelen bilginin “çeşitli bölgelerde sabotaj yapıldığı bu nedenle kesintilerin yaşandığı yönünde” olduğunu söyledi.

Paşa, “Birini suçlayamam ama benim de müdürden aldığım bilgi bu yönde. Kesinti sadece Lefkoşa’da değil, ülke genelinde parça parça yaşanıyor” dedi.

Öte yandan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, arıza çıkmış olabileceğini ancak çalışanların yüzde 90’ının eylemde olduğunu söyledi.

EL-SEN tarafından dün yapılan açıklamada ise, Teknecik’teki jeneratöre yatırım ve bakımın zamanında yapılmadığı için kesintilerin yaşandığı ifade edilmişti.

EL-SEN neden eylem yapıyor?

EL-SEN, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle sabah saatlerinden bu yana Meclis önünde eylem yapıyor.

Sendika, AKSA ile sözleşmenin yeniden imzalanması halinde, elektrik faturalarının 2-3 katına çıkacağını savunuyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa: “AKSA’dan başka alternatif yok”

AKSA ile sözleşme konusunda YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “AKSA ile sözleşme imzalanmazsa alternatifleri ne?” diye sordu. AKSA’nın kapatılması halinde ülkenin 3’te 1’inin karanlıkta kalacağını, yüzde 30 oranında açık oluşacağını iddia etti.

“Bu açığı nasıl kapayacağız” diyen Paşa, “Ben AKSA’nın avukatı değilim. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Yıllardır bu santrale yatırım yapılmadı. AKSA’dan başka alternatif yok” dedi.

Paşa, Yönetim Kurulu olarak karar aldıklarını, “bugün – yarın yatırım amaçlı ihaleye çıkacaklarını” söyledi.