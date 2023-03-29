“Kesinti değil, tasarruf yapın”

▶ CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Lüks tüketim vergilerini arttırın, ayakbastı parası alın, şans oyunlara yönelik radikal tedbirler alın”

▶ TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

“Örtülü ödeneği kullanın, servet vergisi alın, izaz ikramı cebinizden karşılayın, AKSA ve T&T’yi ülkelerine gönderin”

▶ HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu:

“Cumhurbaşkanı ülke ülke gezmek yerine tasarruf yapsın, giderler kontrol altına alınsın”

Ertuğrul SENOVA

Hükümetin kaynak yaratmak için hazırladığı, maaş ve mevduat faizi kesintisi öngören, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

1 Nisan’da hayata geçip, 31 Aralık’a kadar devam edecek kesintiler, yurttaşın büyük oranda tepkisini çekti.

Sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili vatandaş, hem adil bir kesinti yapılmayacağını hem de günün sonunda toplanacak kaynağın harcanacağı noktaya ilişkin hükümetin şeffaf davranmayacağını düşünüyor.

YENİDÜZEN, muhalefetteki siyasi partilerden, maaş ya da mevduattan kesinti yapmadan bu kaynağın nasıl oluşturulabileceği konusunda somut öneriler ortaya koymasını talep etti.

Ortaya konan öneriler genellikle; lüks tüketim vergilerinin arttırılması, servet vergisi alınması ve hükümetin izaz ikram ya da Cumhurbaşkanlığı’nın örtülüğü ödeneği gibi konularda tasarrufa gitmesi yönünde oldu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hem komitede hem de özel görüşmelerinde; lüks tüketim vergilerinin arttırılması, KKTC vatandaşı hariç adaya gelenlerden cüzi miktar ayakbastı parası alınması ve şans oyunlarına yönelik radikal tedbirler alınması gibi öneriler sunduklarını ancak bu önerilerin dikkate alınmadığını söyledi.

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, esas sıkıntının vatandaşın cebine ulaşmadan kaynak oluşturmaktan ziyade, güven sorunu olduğunu vurguladı. Özkunt, kesintilerden önce; örtülü ödenek, servet vergisi, izaz ikramın cepten karşılanması gibi tasarruflara gidilmesi gerektiğini ifade etti.

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu da en başta hükümete mensup isimlerden, üst düzey bürokratlardan fedakarlık beklenmesi gerektiğini, bu konuda dörtlü koalisyon döneminde güzel bir örneğin yapıldığını ifade etti. Tasarruf tedbirlerinin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Tokatlıoğlu, “Örneğin Cumhurbaşkanı ülke ülke, şehir şehir gezmek yerine tasarruf yoluna gitmeli. Örtülü ödenek gibi bütçe kalemlerinde tasarrufa gidildiği yurttaşa gösterilmeli” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Lüks tüketim vergilerini arttırın, ayakbastı parası alın, şans oyunlara yönelik radikal tedbirler alın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP olarak hem komitede hem de özel görüşmelerde, kesintilerle ilgili adil davranılması gerektiğini çeşitli defalar dile getirdiklerini ancak yaptıkları önerilerin dikkate alınmadığını söyledi.

Yaptıkları önerilerden birinin, lüks tüketim mallarına konacak vergilerle ilgili olduğunu belirten Akansoy, “Lüks tüketim mallarının ne olduğunun tanımlanması kolay. Emlak vergilerinde yeni bir düzenlemeye gidilip, 100 metrekare apartman katında kalacak bir insanla, 500 metrekarelik villada kalacak insanın emlak vergisi arasındaki farkın göz önünde bulundurulması gerekir. Bu kapsamda gelir farkında bakarak düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledik” şeklinde konuştu.

Bir diğer önerilerinin “ayakbastı parası” olduğunu belirten Akansoy, “KKTC vatandaşı hariç, yurtdışından adaya gelecek kişilerden bir yıl boyunca 50 ya da 100 TL gibi cüzi bir miktar alınması ve bunun da bütçede kullanılmasını önerdik” dedi.

Akansoy, bir diğer önerilerinin ise, şans oyunlarına yönelik radikal tedbirler olduğunu ifade ederek, “şu andaki düzenleme tatmin edici değil” şeklinde konuştu.

“Halk açısından iyileştirilmiş unsurların tümü bizim önerilerimizdir”

“Halk açısından iyileştirilmiş unsurların tümü bizim önerilerimizdir” diyen Akansoy, “CTP olarak gelir kaynağı yüksek olanlardan vergilendirme daha yüksek olması, o kısma yönelmeleri gerektiğini savunduk. Ekonomi ciddi şekilde daralıyor. Önümüzdeki süreçte resesyonun beklendiğini görüyoruz. Elimizde avucumuzda ne varsa savurup, düzeni daha da bozmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

“Örtülü ödeneği kullanın, servet vergisi alın, izaz ikramı cebinizden karşılayın, AKSA ve T&T’yi ülkelerine gönderin”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, esas sıkıntının vatandaşın cebine ulaşmadan kaynak oluşturmaktan ziyade, güven sorunu olduğunu söyledi.

“Yurttaşlar ilk günden bütçesine göre yardımlar yapmıştır, önemli olan güven sorunudur” diyen Özkunt, kesintiler yerine şu önerileri sundu:

“Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğini kullanın, servet vergisi alın, partizanca istihdamlara son verin, yurt dışı temsilcilerini geri çağırın, AKSA’ya ve T&T’yi ülkelerine gönderin, izaz ikramı cebinizden karşılayın, teşvikleri durdurun, casino ve sanal bahisçilerden vergileri toplayın.”

“Özveride bir sıkıntı yok, inandırıcılığa ihtiyaç var”

Hükümetin, bu kesimler yerine her seferinde aynı kesime yöneldiğini belirten Özkunt, “Eğer tasarrufa kendileri başlasa, vatandaş daha önce yaptığı gibi seve seve verir. Özveride bir sıkıntı yok, inandırıcılığa ihtiyaç var” dedi.

HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu:

“Cumhurbaşkanı ülke ülke gezmek yerine tasarruf yapsın, giderler kontrol altına alınsın”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ise en başta hükümete mensup isimlerden, üst düzey bürokratlardan fedakarlık beklenmesi gerektiğini, bu konuda dörtlü koalisyon döneminde güzel bir örneğin yapıldığını ifade etti.

Depremin Türkiye’de olmasına karşın, Türkiye’de maaş kesintisinin gündeme bile gelmediğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde gidilmesinin soru işaretlerine neden olduğunu söyleyen Tokatlıoğlu, “Halihazırda bütçe açığı oluşan hükümet, depremi bahane gösterip kesintiye gitmeye çalışıyor” dedi.

Tasarruf tedbirlerinin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Tokatlıoğlu, “Örneğin Cumhurbaşkanı ülke ülke, şehir şehir gezmek yerine tasarruf yoluna gitmeli. Örtülü ödenek gibi bütçe kalemlerinde tasarrufa gidildiği yurttaşa gösterilmeli” şeklinde konuştu.

Tokatlıoğlu, “Hükümet önce kendi giderlerini kontrol altına almalı. Bunu yapmadan, insanların mevduat faizini kırpmak adil değil” dedi.

Eğer bankada 100 bin Sterlinim varsa, bu kesinti beni nasıl etkiler?

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, yasanın mevduat kesintisiyle ilgili kısmını YENİDÜZEN’e somutlaştırdı. “Eğer bankada 100 bin Sterlinim varsa, bu kesinti beni nasıl etkiler?” sorusuna yanıt veren Önal, “38.22 Sterlin yerine 42.47 Pound kesinti yapılacak” dedi.

“Mevduatınızı aylık vadelerde değerlendirdiğinizi varsayalım, aylık faiziniz de brüt yüzde 2,5 olsun. Ay sonu hesabınıza geçecek olan brüt faiz tutarı 212.33 Sterlin. Mevcut şartlarda bunun yüzde 18’ini vergi olarak kesiyoruz. 38.22 yani. Size net 174,11 Sterlin ödüyoruz. Yeni değişiklikle bunun 42.47’sini vergi olarak keseceğiz. Brüt faiz tutarınız aynı kalacak. 169,86 Sterlin hesabınıza geçecek. 100 bin 174 Sterlin olacağı yerde 100 bin 169 Sterlininiz olacak.”

Meclis’ten oyçokluğu ile geçen çalışmaya göre 9 ay boyunca TL mevduatların faizlerinden %1, döviz mevduatların faizlerinden ise %2 kesinti yapılacak. 100 bin TL’nin altındaki mevduatlarla ilgili herhangi bir işleme gidilmeyecek.