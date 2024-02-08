Kermiya’da yine uzun kuyruk çilesi

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması yine vatandaşı bezdirdi.

Yine yoğun günlerinden birini yaşayan Kermiya geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun, çevre yolunun çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde geçişler tek şeride indirilmiş, yeniden çift şeritten geçilmesi için çalışmalar başlamıştı.