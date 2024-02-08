Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kermiya’da yine uzun kuyruk çilesi
Kermiya’da yine uzun kuyruk çilesi

Kermiya’da yine uzun kuyruk çilesi

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması yine vatandaşı bezdirdi.

A+A-

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması yine vatandaşı bezdirdi.

Yine yoğun günlerinden birini yaşayan Kermiya geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun, çevre yolunun çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde geçişler tek şeride indirilmiş, yeniden çift şeritten geçilmesi için çalışmalar başlamıştı.  

Fotoğraf: Tünay Mertekçi

Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler :