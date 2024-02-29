Kermiya'da yine trafik çilesi

Kermiya'daki geçiş noktası, bir kez daha trafik çilesi ile gündemde. YENİDÜZEN'e ulaşan yurttaşlar, kuzeyden güneye geçiş için sırada bekleyen araç kuyruğunun Kermiya çemberine kadar dayandığını, yaklaşık bir saattir geçiş için beklediklerini dile getirdiler.

Elde edilen bilgilere göre kuzeyde üç kontrol noktası geçiş yapan yurttaşlara hizmet verirken, güneyde çalışan kontrol noktası sayısı bir...

YENİDÜZEN'e ulaşan görüntülerde, güneydeki kontrol noktalarından ikisinin boyandığı görülüyor. Bu kapsamda hizmet vermedikleri düşünülüyor...

Kıbrıs Türk tarafı bir süredir yolun genişletilmesi adına çalışmalar yürütürken, Kıbrıs Rum tarafı ise, Kıbrıslı Türk yurttaşları için açıkladığı tedbir paketinde, geçişlerin kolaylaştırılması yönünde adımlar atılacağını açıklamıştı.