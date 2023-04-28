Kermiya’da bulunan “bomba” imha edildi

Kermiya bölgesindeki boş bir arazide tespit edilen ve bomba olduğuna inanılan mühimmat polis tarafından imha edildi.

YENİDÜZEN’in polis kaynaklarından edindiği bilgilere göre eski olduğu düşünülen mühimmat, bölgedeki yurttaşlar tarafından tespit edildi.

Bomba imha, olay yeri inceleme ve CÖŞ ekiplerinin intikal ettiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Girişi kapatılan arazide bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından söz konusu mühimmat imha edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.