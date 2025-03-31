Kermiya’da bayram kuyruğu
Yine yoğun günlerinden birini yaşayan Kermiya geçiş noktasında bayram nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun, çevre yolunun çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.
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Yine yoğun günlerinden birini yaşayan Kermiya geçiş noktasında bayram nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğun, çevre yolunun çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.
Bayramın ilk gününü aile ziyaretlerine ayıran yurttaşlar, bayramın 2’nci günü gezme ve alışveriş amacıyla güneye akın etti.
Sabahın erken saatlerinde Kermiya Barikatı’nda uzun kuyruklar oluştu.
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