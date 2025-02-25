Kermiya “mühimmat” nedeniyle kısa süre geçişlere kapatıldı

Kermiya (Metehan) geçiş noktası, külliye inşaatında bulunan askeri mühimmatın ‘kontrollü’ şekilde patlatılması sırasında, 20 dakikalık bir süreyle geçişlere kapatıldı.

YENİDÜZEN’in barikattaki görevlilerden edindiği bilgilere göre, bölgede devam eden ‘külliye’ inşaatı sırasında işçiler tarafından bir askeri mühimmat bulundu.

Havan topu olduğu ifade edilen mühimmatın, kontrollü şekilde imha edildiği öğrenildi.

Yetkililer, patlatma işlemi gerçekleştiği sırada, birinin zarar görmemesi adına geçişlerin durdurulduğunu belirtti.

Bir yetkili, “bu sürekli oluyor, asker bize bildiriyor, biz de geçişleri durduruyoruz” dedi.

Elde edilen bilgilere göre geçişler, Türk yetkililer tarafından tek taraflı olarak durduruldu.

20 dakikanın ardından geçişler yeniden başladı.

Öte yandan olaya tanıklık eden Müge Mavitunalı isimli yurttaş, “külliyede mayın bulundu, 20 dakika boyunca geçişler durduruldu. Bu yazıyı yazarken mayının patlatıldığını gördük” diyerek, sosyal medyadan olay anına dair görüntüler paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda da yine külliye inşaatında askeri mühimmat bulunmuş ve kontrollü şekilde patlatılmıştı.