Keravnos, Great Sea Interconnector (GSI) projesinin yaşayabilir olmadığını açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı Makis Keravnos, Kıbrıs’ın güneyi ile Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin yaşayabilir olmadığını açıkladı.

Politis gazetesi “Keravnos’tan Kablo ve Hükümet Konusunda Umulmadık Hareket” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Keravnos’un dün gazeteye yaptığı açıklamada, elinde GSI projesiyle ilgili “ciddi ve güvenilir kuruluşlar” tarafından hazırlanmış iki çalışma bulunduğunu, çalışmaların, GSI projesinin yaşayabilir bir proje olmadığını gösterdiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Keravnos’un bu açıklamasının, hükümette yer almaya devam etmek istemediği ve Eylül ayında oluşturulacağı söylenen yeni kabinede, Başkanlık Müsteşarı olarak görev yapacağına dair söylentiler ışığında gerçekleştiğini belirtti.

Bunun da Keravnos’un oldukça yüksek maliyetli olan ve bizzat karşı çıktığı bu projeyle ilgili görüşlerini özgürce dile getirmesine olanak sağladığını kaydetti.

Keravnos’un bu açıklamasının, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin GSI projesi konusundaki kararsızlığını ifşa ettiğini belirten gazete, jeopolitik engellerin dışında projeyle ilgili söylemlerin de çakıştığını ancak projenin Kıbrıs’ın güneyi ile Yunanistan arasında krize yol açmasının söz konusu olmadığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da GSI projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili aksaklıklar olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan hükümetlerinin siyasi desteğiyle Avrupa Komisyonu’nun maddi desteğine rağmen tüketicilerin cebinden para çıkmadan projeyle ilgili çalışmaların tamamlanamayacağını kaydetti.

Haberde, GSI projesiyle ilgili bir kez daha net görüntünün olmadığı bir noktaya gelindiği ifade edildi.

-Papanastasiu’nun açıklaması

Öte yandan Alithia gazetesi de Papanastasiu’nun, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin giderleri ve elektrik faturalarına yansıtılmaya başlayacak fiyatlandırmayı onaylamasının, ADMİE’ye 25 milyon euro ödenmesini gerektirmediğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu, bu kararın siyasi bir karar olduğunu ve Kıbrıs’ın güneyi ile Yunanistan hükümetleri arasındaki bir konu olduğunu ifade ederek, anlaşmaya göre, ADMİE’ye bu paranın, projenin tamamının devam ediyor olması koşuluyla ödeneceğini vurguladı.