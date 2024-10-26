Kendisine kırmızı kart gösteren hakemin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Çanakkale-Vadili arasında bugün oynanan futbol maçı sırasında, kendisine kırmızı kart gösteren hakemin elmacık kemiğini tekmeyle kıran futbolcu tutuklandı.

Konuyla ilgili polis açıklaması şöyle: "26.10.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı içerisinde, Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Vadili Spor Kulübü arasında oynanan futbol maçının 75'inci dakikasında, maçın orta hakemi M.T.(E-34), Çanakkale Türk Spor Kulübü futbolcusu H.Ç.Ç.'ye (E-26) kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle, H.Ç.Ç. sağ ayağı ile hakem M.T.(E-34)'nin yüzüne tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. M.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. H.Ç.Ç. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

Yangın

Bu arada, Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında bulunan mangal bacasında, saat 19:00 sıralarında, muhtemelen baca içerisinde biriken yağların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu, bacanın aspiratör motoru ile motorun kabloları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.