"Kendinizin görevde olmayacağı bir zaman için nasıl taahhütte bulunabiliyorsunuz?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ekonomi yönetimi, hayat pahalılığı (HP) düzenlemesi ve hükümetin politikalarını hedef aldı, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasında hükümetin ekonomik öngörülerine değinen İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova üzerinden eleştirilerini dile getirdi. İncirli, “Öngörüsü olduğunu söylemek zorunda değil belki de Özdemir Bey. Kendisini yormayın, bazı şeyleri açıkça söyleyemez, devlet sırrı olmak zorundadır” dedi.

İncirli, “Adam bir zaman makinesi icat etti, ne kadar tasarruf yapacağını zamanda yolculuk yapıp biliyor. Berova’nın hesapla bir işi olmadığını herkes biliyor. Hesap makinesi yerine zaman makinesiyle işi götürecek” diye konuştu.

“Siz kimsiniz ki insanların parasını emanete alacaksınız?”

Hükümetin çalışanların maaşlarına yönelik planlarını da eleştiren İncirli, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Berova bir de çalışanların parasını emanete alacağını söyledi. Siz kimsiniz ki insanların parasını emanete alacaksınız?” diyen İncirli, hükümete duyulan güvenin zayıf olduğuna dikkat çekti.

İncirli, “Bu memlekette en az güvenilen kişiler sizlersiniz. Kimse size güvenmiyor. Sizin hiçbir şeyi emanete alamayacağınızı bu memleket biliyor” ifadelerini kullandı.

“Nasıl oluyor da ufacık da bir huzursuzluk yaşamıyorsunuz?”

Meclis önünde gerçekleşen eylemlere de değinen İncirli, hükümetin bu tepkilere kayıtsız kaldığını belirtti. İncirli, “Binlerce insan Meclis’in koridorlarına kadar geldi, sizi istifaya çağırdı. Nasıl oluyor da ufacık da bir huzursuzluk yaşamıyorsunuz?” diye sordu.

Hükümetin toplumdan koptuğunu ifade eden İncirli, “Dört duvarın arasına kapandınız. Mutlak olan şey bu hükümetin bitmiş olduğudur. Mutlak mutabakat bu noktadadır” diyerek mevcut yönetimin sona erdiğini vurguladı.

"Her şeye savaşı bahane ettiğinizde komik oluyorsunuz"

Ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan İncirli, hayat pahalılığının yalnızca dış gelişmelerle açıklanamayacağını vurguladı. “Orta Doğu’daki savaştan önce de memlekette hayat pahalılığı vardı, çalışanlar zor durumdaydı. Her şeye savaşı bahane ettiğinizde komik oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İncirli, hükümete çağrıda bulunarak kamu maliyesindeki durumu açıkça ifade etmeleri gerektiğini belirtti ve “Açık yüreklilikle kamu maliyesini batırdığınızı söyleyin” diye konuştu.

“HP düzenlemelerinin nedeni bütçe açığı”

Hayat pahalılığı (HP) ödeneklerine ilişkin düzenlemeleri de eleştiren İncirli, hükümetin bu konudaki ısrarının temelinde bütçe açığı bulunduğunu vurguladı. “İnsanların paralarına elinizi uzatıyorsunuz” diyen İncirli, kesintilerin ödemesinin ileri tarihlere ötelenmesini de eleştirdi.

"Kendinizin görevde olmayacağı bir zaman için nasıl taahhütte bulunabiliyorsunuz?"

İncirli, “HP ödeneklerindeki kesintileri 2027 Ocak ayından vereceğinizi söylüyorsunuz. Kendinizin görevde olmayacağı bir zaman için nasıl taahhütte bulunabiliyorsunuz?” sözleriyle hükümetin politikalarındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

“Fikri sabit insanlarsın ülke yönetmesi tehlike arz ediyor”

Hükümetin istişare eksikliğine de değinen İncirli, tarafların yeterince dinlenmediğini ve ikna edilmediğini belirtti. Mevcut yönetim anlayışını eleştiren İncirli, “Maalesef fikri sabit insanlarsınız. Bu tarz insanların ülke yönetmesi de tehlike arz ediyor” açıklamasında bulundu.

İncirli, çağdaş siyaset anlayışının uzlaşı gerektirdiğini vurgulayarak, “Ortak yolu bulabilmenin günümüz siyasetinin bir enstrümanı olduğunu anlayın. Kafanızın dikine gitmeyin” dedi.

“Haziran ayında bu ülkeyi seçime götürün”

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, ülkedeki gerginliğin çözümünün sandık olduğunu belirtti. “Bu memleketteki gerginliğin düşmesi için sandığı getirmeniz lazım. Başka bir şansınız yok” diyen İncirli, Haziran ayında seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Haziran ayında bu ülkeyi seçime götürün. Herkes rahat bir nefes alsın” ifadelerini kullandı.