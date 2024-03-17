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“Kendini bulman için önce kaybolman gerekir”

“Kendini bulman için önce kaybolman gerekir”

Portre / Psikiyatrist ve Yoga Eğitmeni Dr. Ece Uslu

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Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnsan 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tiyatrocu olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…  İnsan ilişkileri

Kayıtsız kalamadığım şey…  Şiddet (özellikle hayvanlara ve çocuklara karşı)

En büyük pişmanlığım…  Pişmanlığım yok hatalarımdan edindiğim tecrübelerim var

En büyük sevincim…  Oğlum

Hayatımın dönüm noktası…  Önce ben demeyi öğrenmek

Beni en çok etkileyen yazar… Irvin Yalom

Başucumdaki kitap… Nietzsche Ağladığında

En keyif aldığım müzik… Her türlü mantra

En son izlediğim film…  Soul (Pixar Animasyon)

Kendim için son aldığım şey…  Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey…  Halter seti

Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Söylediklerimin satır aralarını okuyup alınan şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…  Fazla vicdanlı olmak

Kendimde beğendiğim özellik…  Güzel sevmem

Olmasa da olur… Samimiyetsiz arkadaşlıklar

Olmazsa olmaz…  Sağlık

ece-uslu-1-002.jpg En iyi yaptığım yemek…  Eğer yapsa idim eminim hepsini güzel yapardım.

Hayalimdeki dünya…  John Lennon, Imagine şarkısında tarif etmiş

Aşk benim için…  Geçici körlük hali

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Talia Sutra

► Görmek istediğim yer… Hindistan

Mutlaka yapmak istediğim…  Yoga Stüdyosu Açmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat dümdüz bir yol değil, engebeli arazideki kocaman bir orman… Sen değişirken, ağaçlar değişirken, çevre değişirken kaybolmaman mümkün mü? İçinde büyüyüp var olmaya çalıştığın bu ormanda hiç kaybolmuyorsan muhtemelen hep aynı alanda dönüp duruyorsun demektir. Kaybolmak başta seni belirsizlikle sınayıp korkutsa da; bunun sana büyüyüp, yeni ihtiyaçlarını keşfetmekte ve gerçek seni bulmakta sunulan bir kapı olduğunu kabul et. Et ki o noktada kendine olan yolculuğun huzurla başlasın… Beklentisizce yürü ve bir sonraki adımını merakla at…

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