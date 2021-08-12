‘Kendini bir başkası olarak tanıttı, dolandırıcılık yaptı’

Kendisini başkası olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı V.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Turgay Ok, zanlının Sahtekarlıkla para temini suçundan mahkemede olduğunu belirtti. Polis, Lefkoşa'da, sakin zanlının kendisini bir başkası olarak tanıtarak aynı yerde sakin Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile 15,000 TL karşılığında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek sahtekarlıkla para temin etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin 05.08.2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının 11.08.2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak paranın 8000 TL’sinin zanlıya teslim edilmesi esnasında çekilmiş kamera kaydı olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.