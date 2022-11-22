Kendini belediye çalışanı olarak tanıtıp para temin etti

Güzelyurt’ta 18 Kasım tarihinde E.K.'nin (E-32), dolandırmak kastı ile bir şahsa kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp aracı arıza yaptığı gerekçesi ile yalan beyanda bulunarak, 300 TL nakit parayı, başka bir şahıstan ise aynı yöntemle telefon hattına 194 TL karşılığında kontör yükletmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

E.K. dün tespit edilerek tutuklandı.

Araç yangını

Haspolat'ta Zafer Caddesi Çıkmaz Sokak üzerinde park halinde bulunan NG 033 plakalı van araçta dün muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının aracın yanında park halinde bulunan UA 786 plakalı araca sirayet etmesiyle sol arka kısmındaki plastik aksamlar zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.