Meclis Başkanlık Divanı Seçimleri’nde, aldığı geçersiz oylara rağmen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in UBP-YDP-DP Hükümeti tarafından Meclis Başkanı ilan edilmesi ve Meclis’te devir-teslim töreni gerçekleştirmesi, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Yaşanan süreç ile ilgili Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Ziya Öztürkler’in hukuken Meclis Başkanı olarak seçilemediğini söyledi.

Birçok adayın gösterildiği ve günlerce süren seçimlerin sonucunda, hiçbir adayın seçilemediğini söyleyen İncirli, herkesin gözlerinin önünde yaşanan son seçimde de üç tane geçersiz oyun olduğunu, bu oyların da ‘geçersiz’ olması için, milletvekillerince kullanıldığını vurguladı.

“Yok hükmünde, bir durum”

Seçimin 23 kabul, 23 ret ve 3 de geçersiz oy ile sonuçlandığına dikkat çeken İncirli, “Hal böyle olunca, Sayın Öztürkler seçilemedi. Bunun üzerine de Sayın Ünal Üstel, Sayın Erhürman’la bir görüşme yaptı ve 28 Ekim Pazartesi tarihinde Meclis’te Divan’ın toplanacağını açıkladılar. Çünkü bizim Divan’da olan arkadaşlarımız, bu oylara şerh koyarak, itirazlarını yapmışlardı. Pazartesi günü Divan’ın toplanması beklenirken, bir anda Resmi Gazete’de aslında yok hükmünde olan, hiç olmayan bir durum yayımlandı ve kendi kendilerini Meclis Başkanı ilan ettiler” dedi.

“Üstel hükümeti şu anda çok çaresiz”

Meclis Başkanlığı Seçimi’nin sonuçlanmadığını vurgulayan İncirli, “Ziya Öztürkler Meclis Başkanı değildir. Bununla ilgili yapmış olduğu kutlamaların hiçbir anlamı yoktur. Meclis Başkanlığı Seçimi tamamlanmadığı için, Sayın Töre, halihazırda görevindedir. Yapılması gereken Divan’ın toplanması ve yeni bir başkan seçimi sürecinin başlatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Basın emekçilerinin Hükümet’in talimatıyla Meclis’e alınmamasını da değerlendiren CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Seçimden korkuyorlar, gazetelerden korkuyorlar, basından korkuyorlar, kendi gölgelerinden bile korkuyorlar şu anda. Çok çaresiz bir durumdadırlar. Üstel Hükümeti şu anda çok çaresiz bir durumdadır. Bir toplumda, Hükümet çaresiz durumda olursa, halk dertlerine çare bulamaz” dedi.