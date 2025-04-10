“Kendi içinde tutarsızlıklar içeren bu uygulama ayrımcılık yaratıyor”

CTP Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi (AKPA) Milletvekili Armağan Candan, karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almasında yaşanan sorunları Strazburg’da, AKPA Genel Kurulu gündemine taşıdı.

Yazılı açıklamasına göre, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty’in genel kurulda yıllık faaliyetleri içeren konuşmasının ardından soru-cevap kısmında söz alan Candan bu sorunu aktardı.

Armağan Candan, komisere karma evliliklerden doğan bir çocuğun ebeveynlerinden birinin Kıbrıslı Türk diğerinin ise Türkiye vatandaşı olması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamadığı sorununu farkında olup olmadığını sorarak, kendi içinde tutarsızlıklar içeren bu uygulamanın ayrımcılık olduğunu, binlerce Kıbrıslı çocuğu vatandaşlık gibi en temel insan haklarından mahrum bıraktığını kaydetti.

Candan, yakın gelecekte bu hak ihlalinden ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne pek çok başvuru gelebileceğini de söyledi.

CTP milletvekili Candan söz konusu çocukların Kıbrıs'ta doğup büyüdüklerini ve Kıbrıs'ı vatanları olarak bildiklerini ve bu durumun siyasetin dışında ele alınması gereken insani bir konu olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty Candan'a cevaben Kuzey Kıbrıs’taki insanların, insan hakları konusuna uluslararası insan hakları standartları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yaklaştığını, bu hususta güvence vermek istediğini, yakında adaya gelerek insan hakları konusunda daha derin bir çalışma yapma niyetinde olduklarını belirtti.