“Kendi halkının %65'ine "hain" ve "ahmak" diyen küstah bir profesör”

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Tarihçi İlber Ortaylı’nın Kıbrıslı Türklere "hain" ve "ahmak" demesini eleştirdi.

Şahali, “Bir yanda tırnaklarını bu topraklara geçirerek varlık mücadelesini her koşulda verenler, diğer yanda da bulundukları makamlara kök salmayı beklerken her türlü hakarete "eyvallah" diyenler” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:

Kendi halkının %65'ine "hain" ve "ahmak" diyen küstah bir profesörü kucaklayıp alkışlayanlar bir yana, buna karşı durup reddederek ses veren Hasan Hastürer ve onu alkışlarıyla destekleyenler bir yana. İşte bizim hikayemiz budur. Bir yanda tırnaklarını bu topraklara geçirerek varlık mücadelesini her koşulda verenler, diğer yanda da bulundukları makamlara kök salmayı beklerken her türlü hakarete "eyvallah" diyenler. İşte bizim hikayemiz budur. Bu dün de böyleydi, bugün de ancak yolun sonu geldi!