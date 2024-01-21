“Kendi değerimi biliyorum ve zamanı boşa harcamıyorum”

Levent ÖZDAĞ

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tek kelimeye sığacak bir kadın değilim ama seni kırmayım ‘mevzu’

►Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem family is first

► Kayıtsız kalamadığım şey… Sokak hayvanları

► En büyük pişmanlığım… Yok aslında. Pişmanlık olarak değil tecrübe olarak bakıyorum yaşananlara

► En büyük sevincim… Üniversitede ders verdiğim öğrencilerimin mezun olup iyi makamlarda görev aldığını görmek

► Hayatımın dönüm noktası… 2023 Ocak ayında bir uçak seyahati

►Beni en çok etkileyen yazar… Beyhan Budak

►Başucumdaki kitap… Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

► En keyif aldığım müzik… Bob Marley şarkıları

► En son izlediğim film… Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond Narsistle Aşk

► Kendim için son aldığım şey… Kayak tatilim için tur paketi kiminle nereye gideceğimi sorma gizli kalsın

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Daha önce bir defa giydiğim sonra hiç dokunmadığım lansman ve konser kostümlerim

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Ayakkabı tabii ki 700 çift var ama her defasında çok mutlu oluyorum

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnan yok eşsiz bir ruha sahibim o yüzden ruh eşim yok iyi ki varım canım kendim

► Kendimde beğendiğim özellik… Ne olursa olsun gülmeye devam ediyor oluşum

► Olmasa da olur… Gri

► Olmazsa olmaz… Siyah

► En iyi yaptığım yemek… Quesadilla

► Hayalimdeki dünya… Paşa gönlüm keyfim ve kahyası

► Aşk benim için… Nefes

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Jamie Dornan

► Görmek istediğim yer… Çok ülke gezdim ama Uzak Doğu kaldı ilk fırsatta Phuket adasını görmek isterim

► Mutlaka yapmak istediğim… Yapmak istediğim ne varsa yaptım kafaya koyduğum anda olmuş demektir bu konuda tehlikeliyim

► Aynı anda dört meslek yapmayı nasıl başarıyorsun… Enerjim, ruhum, inancım

► Son olarak söylemek istediklerim… Samimi niyetim, zekam, güzelliğim, sesim, başarılarım ve güçlü karakterim dolayısıyla kıskanılan biriyim. Bu yüzden kibirli, kıskanç ve cahil kesimle sohbeti kestim. Etrafımda sadece eğitim, ahlak ve kültür düzeyi yüksek insanlar var. Kaliteden taviz vermiyorum, bu da huzur ve mutluluk getiriyor. Kendi değerimi biliyorum ve zamanı boşa harcamıyorum.