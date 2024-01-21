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“Kendi değerimi biliyorum ve zamanı boşa harcamıyorum”

“Kendi değerimi biliyorum ve zamanı boşa harcamıyorum”

Portre / Akademisyen, sanatçı, iç mimar, ressam: Ezgi Özcan

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Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tek kelimeye sığacak bir kadın değilim ama seni kırmayım ‘mevzu’

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem family is first

Kayıtsız kalamadığım şey… Sokak hayvanları

En büyük pişmanlığım… Yok aslında. Pişmanlık olarak değil tecrübe olarak bakıyorum yaşananlara

En büyük sevincim… Üniversitede ders verdiğim öğrencilerimin mezun olup iyi makamlarda görev aldığını görmek

Hayatımın dönüm noktası… 2023 Ocak ayında bir uçak seyahati

Beni en çok etkileyen yazar… Beyhan Budak

Başucumdaki kitap… Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama 

En keyif aldığım müzik… Bob Marley şarkıları

En son izlediğim film… Virginie EfiraMelvil Poupaud ve Dominique Reymond Narsistle Aşk

Kendim için son aldığım şey… Kayak tatilim için tur paketi kiminle nereye gideceğimi sorma gizli kalsın

► Dolabımdaki en gereksiz şey…  Daha önce bir defa giydiğim sonra hiç dokunmadığım lansman ve konser kostümlerim

► Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Ayakkabı tabii ki 700 çift var ama her defasında çok mutlu oluyorum

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnan yok eşsiz bir ruha sahibim o yüzden ruh eşim yok iyi ki varım canım kendim

Kendimde beğendiğim özellik…  Ne olursa olsun gülmeye devam ediyor oluşum

Olmasa da olur… Gri

Olmazsa olmaz…  Siyah

En iyi yaptığım yemek… Quesadilla

Hayalimdeki dünya…  Paşa gönlüm keyfim ve kahyası

Aşk benim için… Nefes

Onunla çok tanışmayı isterdim… Jamie Dornan

Görmek istediğim yer… Çok ülke gezdim ama Uzak Doğu kaldı ilk fırsatta Phuket adasını görmek isterim

Mutlaka yapmak istediğim… Yapmak istediğim ne varsa yaptım kafaya koyduğum anda olmuş demektir bu konuda tehlikeliyim

Aynı anda dört meslek yapmayı nasıl başarıyorsun… Enerjim, ruhum, inancım

Son olarak söylemek istediklerim…  Samimi niyetim, zekam, güzelliğim, sesim, başarılarım ve güçlü karakterim dolayısıyla kıskanılan biriyim. Bu yüzden kibirli, kıskanç ve cahil kesimle sohbeti kestim. Etrafımda sadece eğitim, ahlak ve kültür düzeyi yüksek insanlar var. Kaliteden taviz vermiyorum, bu da huzur ve mutluluk getiriyor. Kendi değerimi biliyorum ve zamanı boşa harcamıyorum.

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