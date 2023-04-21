“Kendi çabamızla ‘Bayramdan bayrama’ turizm!”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘Şeker Bayramı’ başladı. Yerli halk için 3 günlük bayram tatilinde bir otelde konaklamak, ekonomik kriz nedeniyle sadece bir ‘hayal’ olarak kalıyor.

Oteller ise böylesi özel günlerde kendi imkânlarıyla organizasyonlar düzenleyerek hem ülkeye turist çekmek, hem de böylesi özel günleri yoğun geçirmek istiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan otel yetkilileri, bayram tatilinde kısmen bir yoğunluk olduğunu ama yine de, eski bayram tatillerine kıyasla talebin düşük olduğunu belirtti.

Bayram tatili boyunca genelde Türkiye’den ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçi olacağını aktaran otel yetkilileri, az da olsa yerli halktan da talep olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner bayram tatili boyunca otellerdeki doluluk oranının %70 civarında olduğu bilgisini verdi.

Çağıner, turizmde yaz sezonunu da değerlendirirken, “Geçen yıl, Covid-19’un ardından bir birikimden dolayı çok iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl o sayıyı yakalamamız zor gibi görünüyor. Ama çok da kötü olacağı öngörümüz de yoktur” şeklinde görüş bildirdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Bir hareketlilik var ancak eskisi gibi değil”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, önümüzdeki bayram tatilini YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Bayram tatilinde bir yoğunluk olacağını belirten Çağıner, yine de geçmiş yıllardaki yoğunluğun olmayacağını söyledi.

“Eskiden bayram tatillerinde otellerimizde %100’lük doluluk oranı vardı. Şu anda bu sayı %70 civarındadır” diyen Çağıner, bu sayıyı da otellerin kendi çabalarıyla yakaladığını ifade etti. Hükümetin turizm konusunda bir çalışma yapmadığını belirten Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Sadece açılış konuşması yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar” eleştirisinde de bulundu.

Çağıner, bayram tatilinde başta Türkiye’den olmak üzere, çeşitli Avrupa ülkelerinden de misafir kabul edeceklerinin bilgisini verdi.

Büyük tesisler yüzde 71, küçükler yüzde 48 dolu olacak

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresince birliğe üye beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 71, küçük otellerde ise yüzde 48 düzeylerinde doluluk beklendiğini açıkladı.

Çağıner yaptığı yazılı açıklamada, ortalama doluluk oranlarının ise yüzde 59 civarında olacağının düşünüldüğünü ifade ederek, toplam 109 üye otelin 6'sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Çağıner, bunun yanında 38 tesisin ise bayram doluluklarının yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

“Geçen yılki sayıyı yakalayamayız”

Ülke turizmi açısından yaz aylarındaki beklentilerini de açıklayan Çağıner, “Geçen yıl, bir birikimden dolayı çok iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl o sayıyı yakalamamız zor gibi görünüyor. Ama çok da kötü olacağı öngörümüz de yoktur” şeklinde değerlendirme yaptı:

Otel yetkilileri ne dedi?

Merit Lefkoşa Satış ve Pazarlama Şefi Tuğçe Ünsal:

“Bayram tatilinde %75-80 doluluk oranı bekliyoruz”

“Otelimizde bayram tatilinde %75-80 doluluk oranı bekliyoruz. Bu bağlamda otelimizde bayramın 2. günü konser de olacak. Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmiş olması dezavantajımıza oldu ama yine de iyi bir rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak çok iyi bir sezon geçtiğini söyleyebiliriz. Pandemi öncesi 2019 yılında doluluk oranı %75-80’lerdeyke, bu yıl %100 olmasını bekliyoruz.”

Concorde Tower Hotel Satış Müdürü M. Onur Yüksel:

“Bayram tatilinde şimdilik %70 civarındayız”

“Bayram tatilinde şimdilik %70 civarındayız ama daha önceki deneyimlerimize göre son 1-2 gün içerisinde biraz daha artacağını öngörüyoruz. 22 Nisan Akşamı Hülya Avşar konserimiz olacak.

Sanatçımız sebebiyle misafirlerimiz ağırlıklı olarak Türkiye'den geliyorlar. Şubat ayında yaşadığımız üzücü deprem sebebiyle rezervasyonlarımızda yaklaşık %10 civarında düşüş yaşandı ancak zaten bunu öngörmüştük.”

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Eskiye göre daha az yoğunluk olacak”

“Bayram tatilinde büyük bir yoğunluk beklemiyoruz ama doluluk oranımız %70-80 oranında olacak. Eskiye kıyaslayacak olursak bir bayram tatili için çok yoğun geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Konserimiz de olacak. Hem bayram tatili özelinde, hem de genel anlamda bizim müşterilerimizin büyük bir bölümü Türkiye’den gelen misafirlerimizdir. Yerli halkımızdan da misafirlerimiz var. Türkiye seçim atmosferinde olduğu için yaz sezonu konusunda şu an için pek bir öngörümüz yok. Öngörümüzü seçimden sonra yapabiliriz.”

Salamis Bay Conti Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu:

“Eski bayram tatillerindeki talep, bu bayram tatilinde yok”

“Bayram tatilinde pek istediğimiz gibi bir görüntü olmayacak açıkçası. Doluluk oranının %60-70’lerde olacağını tahmin ediyoruz. Ne yazık ki, eski bayram tatillerindeki talep, bu bayram tatilinde yok. Almanya, Polonya, Türkiye gibi ülkelerden misafirlerimiz bizi tercih ediyor. Yerli halk tarafından da talep ediliyoruz. Genel olarak yaz sezonundan beklentimi fazla değil çünkü yapılan charter seferler büyük olmuyor. Bizler de operatörlerle küçük operasyonlar yaparak turist getiriyoruz.”

Arkın Colony Otel Satış Temsilcisi Edil Farizeyez:

“Bayram tatilini dolu dolu geçireceğiz”

“Bayram tatilinde otelimiz %100 dolu olacak. Müşterilerimizin yarısı yabancı ülkelerden gelen turistler olacak. Genelde Alman ve İngilizler turistler bizi tercih ediyor. Yerli halkımız ve Türkiye’den gelen misafirlerimiz de olacak. Bayramda konser organizasyonumuz da var. Bayram tatilini dolu dolu geçireceğiz. Genel anlamda turizmde pandemi öncesini yakalayacağız gibi görünüyor. Bu ülke turizmi için olumlu bir gelişmedir.”