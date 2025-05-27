Kemal’in yarım kalan hikâyesi binlerce çocuğa umut oldu

Kemal Saraçoğlu, henüz 13 yaşındayken lösemi nedeniyle 30 Ağustos 2000 tarihinde hayatını kaybetti. O dönemde, Kemal ve Andreas için Ledra Palace sınır kapısında düzenlenen ortak kampanya ile donör arayışı başlatılmıştı. Her iki toplumun da büyük ilgi gösterdiği kampanya, dönemin en dikkat çekici dayanışma örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kemal Saraçoğlu yaşasaydı bugün 38 yaşında bir genç olacaktı. Belki hayalini kurduğu mesleğiyle hayatına yön verecek, belki de yine çocuklara umut olan bir gönüllü olacaktı. Ancak o, ardında yalnızca bir anı değil; bir toplumu bir araya getiren bir umut bıraktı.

Kemal’in vefatının ardından, babasının öncülüğünde 2001 yılında kurulan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, onun yarım kalan hikâyesini binlerce çocuğun umuduna dönüştürdü.

Bugün ailesi, dostları ve bu ülkenin vicdanı, Kemal’i sevgi ve özlemle anıyor. Kanserle savaşan çocukların gözünde hâlâ bir “abi” olan Kemal’in adı, yalnızca bir isim değil; bir mücadelenin, bir sevginin ve hiç tükenmeyen bir ışığın adı olarak yaşamaya devam ediyor.

Her destek, her tebessüm ve iyileşen her minik beden, Kemal’in adını yaşatıyor. Onun yokluğunda başlayan bu yolculuk, Kemal’in ışığıyla sürüyor.