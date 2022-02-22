Kemal Saraçoğlu Vakfı'na 22 bin 505 TL’lik bağış

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Christmas Swim” etkinliğinden elde edilen 22 bin 505 TL’lik gelirin vakıfa bağışlandığını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da, Barbara ve Graham Fursman çiftinin öncülüğünde organize edilen “Christmas Swim” etkinliği Lord’s Palace Otel’de yapıldı.

20 gönüllü yüzücünün katkı koyduğu, 6’ncı kez düzenlenen “Christmas Swim” etkinliğinden elde edilen 22 bin 505 TL’lik gelir, geçen hafta Lord’s Palace Otel’de düzenlenen bağış takdim töreninde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine takdim edildi.

Yüzme etkinliğine, Creditwest Bank sponsor olurken, Lord’s Palace Otel de izaz ikram ve yer kullanımına katkı koymuştu.

Yüzücülere sponsor olunmasıyla bağış toplanılan etkinlikte, bu yıl 45 bin 10 TL toplandı ve elde edilen gelir ikiye bölünerek, ilgili kurumlara düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Fursman: Her yıl daha iyiye giden etkinlik geliri beni çok mutlu ediyor

“Christmas Swim” etkinliğinin yaratıcısı Barbara Fursman bağış takdim töreninde yaptığı konuşmada, her yıl daha iyiye giden etkinlik gelirinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Fursman, özellikle içinde bulunulan zorlu dönemde etkinliğe katkı koyan yüzücülere ve sponsorlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri de, yüzücüleri gönüllülükleri nedeniyle tebrik ederek, teşekkür belgelerini takdim etti.