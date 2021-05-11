Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış kabul ediyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Vakfa fitre ve zekat bağışlarının nasıl yapılabileceğini açıkladı.

Vakfın açıklamasına göre, kişi başı 40TL olarak belirlenen fitre bağışları, GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden internet üzerinden yapabilir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış yapılabilecek hesap bilgileri:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00

Kanser yolculuğunda çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı telefon numaraları: 0542 850 8700 ve 0542 880 8700