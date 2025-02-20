Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı harcama kalemlerini kamuoyu ile paylaştı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bağışçılarını ve kamuoyunu bilgilendirmek adına şeffaflık etiğine dayanarak 2024 yılında bağışlarla gerçekleşen faaliyetlerini ve harcama kalemlerini kamuoyu ile paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2024 yılında “Üyelerin ve Ailelerin Psikolog Yardımı, Yılbaşı Etkinliği, Üye Çocukların Yıllık Tatil Etkinliği, Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servis Giderleri, Gıda ve İhtiyaç Yardımları, Maddi Destek Yardımları, İlaç Yardımları, Üyelerin Doğum Günü Hediyeleri, Eğitim Destek Bursu –Dershane ve Özel Eğitim Yardımları, Yurtdışı Kira Yardımları, Sevk-Tıbbi ve Tetkik Yardımları” kapsamında harcamalar yapıldığı belirtilerek, Vakfın, söz konusu yardımlar için toplamda 2.356.705,72 TL harcama gerçekleştirdiği ifade edildi.