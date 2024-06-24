“Kemal Dürüst ve diğerleri nerede?”

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Şubat ayında yapılan şikâyet üzerine küçük hissedarı Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek’in tutuklu yargılandığı ‘yolsuzluk’ davasında dün ilk duruşma son tanığın verdiği ifadeyle tamamlandı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, sanık Berke Özbek’in avukatı Hasan Yücelen hazır bulundu. Duruşma yaklaşık iki saat sürdü, davanın ara kararı 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Okunacak kararın ardından sanıkların ağır ceza mahkemesine havale edilip edilmeyeceği açıklanacak.

Tahkikat memuru 4 celse ifade verdi..

Davanın son tanığı soruşturma memuru Ortunç Özbaylı, ifadesini 4 celsede tamamladı. Dün 18 emarenin daha sunulduğu mahkemede toplam emare sayısı 50 olarak kayıtlara geçti. Tanık sekiz Özbaylı, dünkü duruşmada Melisa Karakaş isimli öğrencinin okul ücreti olarak sanık Berke Özbek’in Dolar hesabına 29 Eylül 2023 tarihinde Tıp Fakülte okul ücreti açıklamalı 5 bin 610 Amerikan Doları yatırdığını kaydetti. Özbaylı sanık Özbek’in iki seferde 7 bin Doları nakit olarak çektiğini tespit ettiklerini belirterek Dolar hesap çıktısını mahkemeye emare 33 olarak sundu. Garanti Bakasından temin edilen sanık Özbek’in hesabından iki seferde toplam 7 bin Dolar’ın çekildiğine dair dekont temin ettiklerini kaydeden Özbaylı dekontları da emare 34 olarak mahkeme kayıtlarına geçirdi.

Birçok banka işlem dekontu ve yazışmalar emare sunuldu..

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde dün iki saat süren duruşmada, tanık sekiz polis memuru Ortunç Özbaylı, öğrencilerden temin edilen ifadeler doğrultusunda sanıklar ile yapılan Whatsaap yazışmalarını, bankalardan temin edilen hesap dokümanlarını mahkemeye emare sundu. Bazı dökümlerde öğrencilerin gönderdiği paralarla sanık Özbek’in alışveriş yaptığına dair dekontları da mahkemeye emare olarak sunan Özbaylı, KTSU’de öğrenci işleri Daire Başkanlığından yaz okuluna kayıt yaptıran 3 öğrencinin transkript ve ders kayıt onay belgelerini de mahkemeye emare olarak sundu.

Şikâyete konu meblağlar üniversite hesabına yatmadı…

Polis memuru Ortunç Özbaylı, üniversitenin hesaplarının bulunduğu İş Bankası, Ziraat Bankası, Albank Ltd., Creditwest, Garanti Bankası hesaplarının incelendiğini söz konusu hesaplarda şikayete konu meblağların üniversitenin hesaplarına yatmadığını belirterek, bankalardan temin edilen CD’ler içinde hesap dökümlerini emare olarak sundu.

Gündüz hisselerini Efe Uysal’a sattı…

Özbaylı, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden yapılan soruşturmada, Helpco Education Co. LTD.’in yönetim kurulu kararı gereği sanık Serdal Gündüz’ün hisselerini Efe Uysal’a sattığına dair kararı onay için sunduğu daireden emare olarak teslim aldıklarını belirterek mahkemeye emare olarak sundu. Gündüz’ü 29 Nisan tarihinde Merkezi Cezaevinde ziyaret ettiğini kaydeden Özbaylı, 8 farklı öğrencinin okul ücretleri ile ilgili olarak ayrı ayrı dava okuduğunu “Hiç birini kabul etmem” yönünde yanıt aldığını söyledi. Sanığa okunan davalar emare 45 olarak kayıtlara geçti.

Özbek isimleri tanımadığını iddia etti…

Davanın son tanığı Özbaylı, sanık Berke Özbek’i cezaevinde ziyaret ettiğini 7 farklı öğrencinin okul ücretlerine ilişkin izahat verdiğini “tanımam bu isimleri” yönünde yanıt aldığını kaydetti. Özbaylı sanık Özbek’e okuduğu davaların içeriğini mahkemeye emare 46 olarak sundu.

Savcı Damla Güçlü:

“Ağır Ceza Mahkemesine havale edilecek bir şahadet”

Tanık Ortunç Özbaylı’nın ifadesinin ardından ilk hitap Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü’den geldi. Savcı Güçlü, davanın ağır ceza mahkemesi kapsamına giren bir dava olduğunun altını çizdi. Davanın ilk tahkikat duruşması olduğunu ve kimsenin suçlu bulunmadığını kaydeden Güçlü, 8 tanık dinlettiklerini sunulmuş olan ifadelerin sanıkların ağır cezaya havale edilmesi için yeterli birer delil olduğunu söyledi.

Avukat Doğa Zeki:

“Kemal Dürüst ve diğerleri nerede?”

Savunma avukatlarından Doğa Zeki, savcılığın detaylı şahadetini dinlediklerini davayı ilk andan itibaren basının da takip ettiğini söyledi. 29 davadan teminatlı olduklarını ifade eden Zeki, teminata bağlanan Kemal Dürüst ve diğerlerinin nerede olduğunu sorguladı. 18 kişinin sadece diplomadan teminata bağlandığını ancak kimsenin henüz yargılanmadığını dile getiren Zeki, “Ağır Ceza’ya gidince ne olacak? Diğer davalar gelmeden benim müvekkilim nasıl bir süreçte yargılanacak. Elimizde hiçbir şey yok, hiçbir emare bize savcılık tarafından verilmedi, biz ilk günden hiçbir şeye itiraz etmedik, ancak bütün dosyalar derhal ağır cezaya gelmeli” dedi.

Avukat Hasan Yücelen:

“Çağımıza uygun olmayan bir yöntemle duruşma yaptık”

Sanık Berke Özbek’in avukatı Hasan Yücelen evrak üzerinden değil, duruşmalı bir ilk duruşma (PI) yaptıklarını belirterek, “Çağımıza uygun olmayan bir yöntemle ilk duruşma yapıldı. Evraklar bizim elimize ulaşmadı biz nasıl bir duruşmaya hazırlanacağız? Biz sanıkların hak ve hukukunu nasıl savunacağız evraklar bize ne zaman verilecek?” şeklinde sorguladı.

Karar Perşembe günü…

İddia makamı ve savunma avukatlarının beyanlarının ardından, Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur davanın kararını 27 Haziran Perşembe gününe erteleyerek oturumu kapattı.