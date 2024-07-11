“Kediler için getirdiği belgeler sahte”

Ercan Havalimanı’ndan, tasarrufundaki iki adet kedi için “sahte veteriner onaylı belgeyle” giriş yapan zanlı Ö.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Ercan Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan zanlının, beraberinde satmak için getirdiği iki adet kedi için ibraz ettiği veteriner onaylı belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte belgeleri Türkiye’de bulunan babası ve bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğin, zanlının beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.