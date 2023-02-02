Kazayla ilgili tutuklanan iki araç sürücüsü yargıç huzuruna çıkarıldı

Girne Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün akşam 23.15 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 169 mlgr alkollü içki tesiri altında çift şeritli yolda doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden JL 777 plakalı araç sürücüsü E.A, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen Güleş’e çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden M.S.S yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan 46 yaşındaki Birsen Güleş, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Her iki araç sürücüsü tutuklandı.

Birsen Güleş’in ölümüyle 2023’teki trafik kazası kaynaklı can kaybı 5’e yükseldi.

Bu arada, iki aracın sürücüsü bugün Girne Kaza Mahkemesi’nden yargıç huzuruna çıkarıldı.

JL 777 araç sürücüsü E.A ve KE 676 plakalı araç sürücüsü M.S.S aleyhine 1’er günlük tutukluluk emri verildi. E.A’ya alkollü araç sürme, aşırı süratli ve dikkatsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçları getirildi. M.S.S aleyhine ise dikkatsiz sürüş suçlaması getirildi.

Girne’de alkollü sürücünün çarptığı yaya kurtarılamadı