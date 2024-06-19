Kaymaklı'da ambar tutuştu, ev eşyaları küle döndü 

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bu gece yarısı saat 00.50 raddelerinde apartmanın terasında sönmemiş mangalı bırakan A.G., yangına sebebiyet verdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada; "Mangaldan atılan kıvılcımların teras katında bulunan ve başka bir şahsa ait olup içerisinde muhtelif ev eşyalarının olduğu ahşaptan imal edilmiş ambarı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ahşap ambar ve içerisinde bulunan 1 adet vantilatör, 1 adet gazlı soba ve muhtelif ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir."