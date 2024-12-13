Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali “Kabinenin en ihtişamlı bakanının en küçük bakanlığı” diyerek sözlerine başladı.

Hükümetin bu bakanlıktan beklentisinin düşük olsa da kendi beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Şahali, kayıt dışılıkla mücadele için ithal ürünlerin ülkeye girdikten sonraki sürecinin de kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

“Kayıt dışılıkla mücadele polisiye değil halihazırda kayıt altına alınanın takibini yapmaktır” diyen Şahali, Bakan Amcaoğlu’nu elindeki yetkilere rağmen gerekli adımları atmamakla suçladı.

Ülkedeki dar ve sabit gelirlilerin bile enflasyon nedeniyle “aman maaşım artmasın” diyecek duruma geldiğini kaydeden Şahali, geçen yıl Kıbrıslı Rumlar Kuzey Kıbrıs’ta alışveriş yaparken, bugün Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapar hale geldiğini anlattı.

“Kayıt dışılıkla mücadele tüm zamanların birincil eylem planı olmalıdır” diyen Şahali, mevcut durumun tüm ülkenin sorunu haline geldiğini dile getirdi.

Şu anda “Zengin insanların yaşadığı fakir bir ülke görüntüsü” oluştuğunu belirten Şahali, "Bu fakir devlet çocuklarına sınıf inşa edemediği için çocuklarını barakadan sınıflarda eğitime mahkûm etmiştir" diye konuştu.

Ürünlerdeki maliyetler konusuna da değinen Şahali, ülkedeki yurttaşın alım gücünü korumak adına gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Topyekûn bir seferberlik yapılması lazım. Bir odak belirleyerek çalışma yapılması gerekir” dedi.

Pahalılıkla mücadele eden ülkelerden örnekler veren Şahali, tüketicinin alım gücünü harekete geçirerek enflasyonun düşürülmesi amacıyla yapılan çalışmaları ve KDV gelirleri ile yapılan düzenlemeleri anlattı.

Erkut Şahali, ülkede isteyenin istediği ürüne istediği fiyatı koyduğuna dikkat çekerek, sadece ürünler bazından değil hizmetler bazında da düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Şahali, bütçedeki açığın çıkmaması için vergi toplanması gerektiğini dile getirerek, hükümetin alım gücünün artırılması için başlattığı uygulamanın sonucunda maaş ve ücretlerdeki artışın ardından piyasanın da pahalılaştığını ve yine insanların alım gücünün düştüğünü söyledi.

Ülkede istikrarlı bir para biriminin kabul edilerek yürürlüğe konulması gerektiğini söylediklerine dikkat çeken Şahali, ekonominin para birimi olarak bir istikrara bağlanması gerektiği söylemlerini sürekli tekrarladıklarını belirtti.

Şahali, istikrarlı muhasebe birimi ile ilgili CTP’nin ortaya koyduğu detaylara değinerek, Bakan’ın ne yapıp bütçedeki açığı kapatacağını sordu.

Amcaoğlu yerinden söz aldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden söz alarak, fiyatlarda yansıması olan mal gruplarının neler olduğunu ve yansımalarına bakıldığını dile getirerek, tüm paydaşlarla yapılan toplantılarla diğer sektörleri de takip edilebileceklerini kaydetti.

Her işletmenin etiket ile kontrol edilerek satışların da devlet tarafından takip edebileceğini dile getiren Amcaoğlu, piyasadaki diğer ürünlerin de kontrol edilmesi için çalışmaların başlanacağını belirtti.

Konuşmasını sürdüren Şahali, ithalatla oluşan hacmin mutlaka izlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, 2025 yılında bakanlığın insan kaynağı açığını kapatmak ve kadrolarını doldurma planı olup olmadığını sordu.

Amcaoğlu da, kadroların yerlerinin doldurulması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ticaret Dairesi’nin teşkilat yasasının güncellenip güncellenmeyeceğini soran Şahali, bu dairede 10 kişi çalıştığını söyleyerek, o yetkiyi kullanacak bu kişilerin üstün yetkili olduğunu kaydetti ve fiyat ve kalite kontrol yetkisine sahip sadece 2 kişi bulunduğunu söyledi.

Şahali, insan kaynağından yoksun bir bakanlıktan olağanüstü bir performans beklenmediğini dile getirerek, Bakanlığın bilgi işlem kadrosunda kimsenin olmamasını eleştirdi.

Komiteye gelecek bir yasa değişikliğine kedilerinin hazır olduğunu söyleyen Şahali, Bakanlığın piyasanın şefi olması gerektiğini ve bakanlık yönetiminin de ekip işi olduğunu vurguladı.