Kayıp telefon Sarayda mı?

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“Sahte diploma ve rüşvet” suçlamaları doğrultusunda yürütülen operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın güvenlik koruması, polis çavuşu Şerif Avcil’e ait cep telefonu henüz bulunamadı.

Polis, Avcil’i karakola davet ettikleri cep telefonunun, karakola geldiğinde “kaybolduğunu” söylediğini belirtti, telefonu bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis ayrıca, zanlının telefonunu kendisini karakola getiren şahsın arabasında düşürmüş olabileceğini söylemesi üzerine ise arabanın arandığını ancak telefonun bulunamadığını da ekledi.

Zanlının uzun saatler geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, polisin arama yapıp yapmadığı bilinmiyor…

Ancak zanlının, polise ifade vermeye çağrıldığında Saray’da olduğu iddia ediliyor.

Polisin, Saray’da arama yapıp yapmayacağı, merak konusu…

Avcil, son olarak Salı günü Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılmış, hakkında 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verilmişti.