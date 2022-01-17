Kayıp Şahsılar Komitesi’ne 2 Milyon 775 bin Euro’luk yeni bağış

Kıbrıs’taki kayıp kişilerin kimlik tespiti için çalışan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Almanya’dan 100 bin Euro, Kıbrıs Türk toplumundan 75 bin Euro, AB’den ise 2.6 milyon Euro olmak üzere; toplam 2 Milyon 775 bin Euro’luk yeni bağış yapıldı.

Komite, yapılan yardımlar için teşekkür mesajı yayımladı.

Komiteye katkıda bulunan Avrupa Birliği, Almanya ve Kıbrıs Türk Toplumu’na yapılan bağışlar için teşekkür edildi. Açıklamada Avrupa Birliği’nin Komiteye katkıda bulunan ‘açık ara en büyük bağışçı’ olduğunun altı çizildi.

Federal Almanya Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumundan gelen yeni mali katkılar için teşekkürlerini ifade eden Komite, 2006'dan bu yana toplam 800.000 Euro’luk mali yardım yapan Almanya’nın 100 bin Euro’luk yardımının olduğunu, Kıbrıslı Türklerin 75.000 Euro'luk bağışıyla toplam 508.000 Euro katkıda bulunduğu belirtildi.

Açık ara en büyük bağışçı AB

Yapılan açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin de Kayıp Şahıslar Komitesine 2.6 milyon Euro bağışladığına yer verildi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 2,6 milyon Euro'luk mali katkısı için Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür etti. Açıklamada, “AB, 2006 yılında faaliyetlerinin başlamasından bu yana Komiteye 33,3 milyon Euro katkıda bulunan açık ara en büyük bağışçıdır.” dendi.

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamalarda şu detaylara yer verildi:

“Avrupa Birliği Kayıp Şahıslar Komitesine 2.6 milyon Euro bağışladı

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 2,6 milyon Euro'luk mali katkısı için Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür etti. AB, 2006 yılında faaliyetlerinin başlamasından bu yana Komiteye 33,3 milyon Euro katkıda bulunan açık ara en büyük bağışçıdır.

Almanya ve Kıbrıs Türk Toplumundan Bağış

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Federal Almanya Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumundan gelen yeni mali katkılar için teşekkürlerini ifade etti. Almanya'nın 100.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2006'dan bu yana toplam 800.000 Euro’luk mali yardıma getiriyor ve aynı şekilde Kıbrıslı Türkler'in bağışları da 75.000 Euro'luk katkıyla toplam 508.000 Euro'yu buluyor.

2022'de bu fonlar, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir.

Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.023 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi.

KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.