Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Lüksemburg’dan 5 bin Euro bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), Lüksemburg, 5 bin Euro bağış yaptı.

Lüksemburg 2018'den bu yana KŞK'ye toplamda 8 bin Euro’luk mali yardımda bulundu.

Komiteden yapılan açıklamada, “2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

Komite, “Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi” ifadelerine yer verdi.