Kayıp Şahıslar Komitesi: “Piknik yapacağını açıkladı, askerî statü miti ve bahanesi çöktü”

Kapalı Maraş’ın sahil kesiminin açılması ile “askerî bölge statüsünde olduğu gerekçesinin de ortadan kalktığı” öne sürülerek, bölgede var olduğu iddia edilen toplu kayıp mezarlarının, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ekiplerince açılması için BM’nin devreye sokulması gerektiği savunuldu.

Fileleftheros haberinde, Kıbrıs Rum Başkanlık Komiserliği’nden edindiği bilgilere dayanarak, Maraş’ta var olduğu iddia edilen Kıbrıslı Rum kayıplara ait mezarların, BM’nin ilgilenmesi gereken bir yön olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıs’ın kuzeyinin bugüne kadar bölgede kayıp araması/kazısı yapılması yönündeki taleplere askerî statü gerekçe göstererek izin vermediği ileri sürülerek, ancak son gelişmelerden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adayı ziyaretinde bölgede piknik yapacağını açıklamasından sonra, “askerî statü miti ve bahanesinin çöktüğü” savunuldu.