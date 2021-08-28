Kayıp kazıları için Portekizli uzman geliyor

Kıbrıs’ta kayıp şahısların bulunması için Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Portekizli bir uzmanın birkaç gün içinde adada olması bekleniyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Portekizli uzman, kayıp 70 Kıbrıslı Rum'un kalıntılarının gömüldüğü yer olduğuna inanılan kuzeydeki bir çöp sahasında araştırma yapacak.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides, Portekizli uzmanın diğer iki üç kişiyle birlikte dört ay boyunca adada kalacağını ve gömü alanının metan gazı nedeniyle patlama riski olmadan kazılıp kazılamayacağını saptamaya çalışacağını açıkladı.

Gömü alanının restore edilerek metan gazının çıkması için borular ve yeraltı tankları yerleştirildiği kaydedildi.

Uzman Portekizli’nin ekibiyle geleceği Kıbrıs’ta, komitenin elemanlarıyla birlikte kazının tehlikesiz yapılabilmesi için çalışma yapacağını söyleyen Pantelides, “"Birikmiş gaz varsa bir kaza olabilir ve en ufak bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için tüm bunları ekarte etmek istiyoruz. Uzmanlar kazılacak bölgede sıkışmış gaz olmadığını söylerse proje devam edecek” dedi.

Çalışmanın dört ay sürmesi ve 80 bin Euro’ya mal olması bekleniyor. Yapılacak çalışmayla görgü tanıklarının gömü yeriyle ilgili farklı bilgilerinin netleştirilmesi amaçlanıyor.

70 Kıbrıslı Rum erkeğe ait olduğu belirtilen kayıp kalıntılarının Ağusto 1974’te Türkler ve Kıbrıslı Türklerce öldürülen Aşşalı kişilere ait olduğu düşünülüyor.

2009 ve 2010 yılları arasında Assia'nın batısındaki Ornithi'de bulunan kanıtlar, 90'lı yıllarda Dikmen çöp sahasına taşınmadan önce orada öldürülüp toplu mezarlara gömüldüklerini gösteriyor.

Kayıp kalıntılarıyla ilgili bilgiler, 1995 veya 1996 yıllarında cesetlerin nakledilmesinde yer alan altı Kıbrıslı Türk'ün ifadesine dayanıyordu.

Dikmen’deki çöplük sahasının 2002 yılına kadar açık olduğu, daha sonra üzerinin toprakla kaplandığı ve AB fonlarından yararlanılarak üzerlerine ağaçlar dikildiği kaydedildi.

Aşşa’da yakalanan ve yaşları 11 ile 84 arasında değişen Aşşalı 75 ve diğer köylerden 30 olmak üzere toplam 105 kişi 1974’teki savaş sırasında ortadan kayboldu.

Görgü tanıkları, bu kişilerin 21 Ağustos 1974'te üç kamyona yüklendiklerini ve Lefkoşa'da Pavlides Garajına götürüldüklerini söylemişti.

Bir Kıbrıslı Türk polis memuru, orada kalan 50 yaşın altındaki 35 erkeği seçti. Kalan 70 kişinin köye iade edilmesi için talimat verildi.

Kalıntıların bir kısmı Ornithi'deki iki toplu mezarda bulundu.

Bugüne kadar Aşşa’dan gelen 30'a yakın kişinin kalıntılarının bulunduğu ve kimliklerinin tespit edildiği belirtiliyor.