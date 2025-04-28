Kayım: Mutlu ve gururluyum

Cyprus Constructions direktörü Salih Kayım, ülkemizde 7'ncisi düzenlenen, Property NC Awards ödül töreninde 6 'Platinium', ve 1 de 'Gold' olmak üzere 7 ödül kazandıklarını açıkladı.

Kayım'ın açıklaması şöyle:

Bugün ayrı bir mutlu ve gururluyum...

Ülkemizde 7'ncisi düzenlenen, Cyprus Constructions olarak bizim ilk kez katıldığımız ve 11 branşta aday olduğumuz, ülkemizin en prestijli gayrimenkul ödülleri olan Property NC Awards ödül töreninde şirketimiz ;

* CYPRUS CONSTRUCTIONS , BEST DEVELOPER (Gold) ödülü başta olmak üzere,

* ALOHA projemiz ile BEST SEA FRONT Development (platinum) ödülü,

* PHUKET projemiz ile BEST LOW RISE RESIDENTIAL Project (platinum) ödülü,

* MALDIVES HOMES projemiz ile BEST LANDSCAPES (platinum) ödülü,

* CYPRUS CONSTRUCTIONS Esentepe Satış ve Kira Ofislerimiz ile , BEST WORKPLACE (platinium ) ödülü ve

BEST FUNCTIONAL OFFICE (platinum) ödülü,

* Kira Yönetim Sistemimiz ile BEST PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (platinum) ödülü ile

6 PLATINUM ve 1 GOLD ödüle layık görüldük.

Başta tüm takım arkadaşlarıma, 60’dan fazla ülkeden gelip CYPRUS CONSTRUCTIONS ailesine katılan yatırımcı dostlarımıza , Property NC ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Geceye katılan , katılmayan, ödül alan , almayan tüm dostlarımı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim .

Bu başarı hepimizindir, tüm ülkemizindir .