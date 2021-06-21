Kayganlaşan yollara dikkat
Bölgede bugün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.
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Bölgede bugün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.
Polis, özellikle Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun viraj kısımlarındaki kayganlıklara işaret ederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmelerini rica etti.
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