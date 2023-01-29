"Kaybolan Yalnız Onlar Değildi" kitabı okuyucuyla buluştu

Murat OBENLER

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi olarak 15 yıl boyunca görev yapan ve görevden durdurulduktan sonra anılarını ve oluşturulan mekanizmayı kaleme alarak "Kaybolan Yalnız Onlar Değildi" isimli kitabını yayınlayan Gülden Plümer, okuyucularıyla buluşarak kitabını tanıttı. Işık Kitabevi’nde gerçekleşen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlinliğin moderatörlüğünü,yayınlanan kitabın editörlüğünü de yapmış olan Mine Balman yaptı. İnsan Hakları Hukukçusu Fezile Osum ve Siyaset Bilimci Akademisyen Doç. Dr. Sertaç Sonan'ın değerli katkılarıyla şekillenen etkinlikte kayıplar konusunun çeşitli yönleri tartışıldı.

İnsan Hakları Hukukçusu Fezile Osum uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını değerlendirdi ve hakikata erişme hakkı üzerinden bilgiler paylaştı. Okuyucuların sorularıyla da detaylandırılan hakikat komisyonları ve barış inşaası süreçleri esnasında atılması gereken adımlarla ilgili örnekler verdi.

Siyaset Bilimci Akademisyen Doç. Dr. Sertaç Sonan ise, Gülden Plümer’in kitabı kurumdan ayrılmasının hemen ardından yazmasının kurumsal hafızanın kayda geçmesi açısından önemli ve değerli olduğunu belirtti. Siyaset bilimi açısından akademik çalışmalarda referans kitap olarak da kullanılabilecek bu kitabın hem Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının hem Kıbrıs içerisinde hem de uluslararası alanda önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Etkinlikte Gülden Plümer de kısa teşekkür konuşması yaparken, etkinlik katılımcıların soruları ve değerlendirmeleri ile devam etti ve yazarın kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

Kitabın editörlüğünü ondört yıl boyunca Gülden Plümer’in Asistanı olarak görev yapmış ve 2020 yılında görevinden durdurulan Mine Balman üstlenirken, kitabın sayfa ve kapak tasarımı Cypdes Factory Advertising tarafından gerçekleştirildi. Kitabın İngilizce’ye tercümesini ise Jenan Selçuk yaptı.