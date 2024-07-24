Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan

[email protected]

Küratörlüğünü Alev Adil ve Gabriel Koureas’in üstlendiği, "Melankolinin İçinden Görmek: Kültürlerarası Melankoliler / Doğu Akdeniz’de Hüzün sergisi” Ekim 2023'te Lefkoşa’da, Etnografya Müzesi olan Dragomanın Evi’nde gerçekleşti. Sergide yer alan sanatçı Kyriaki Costa tarafından, ‘Kaybedilenin İkmali’ adlı eserinin incelemesini yapmam için bizzat davet edilerek kaleme aldığım bu metni, Gaile okurları için Türkçeye çevirdim.

Melankoli, geçiciliğin genel geçer kabullenilişidir. İki yüz yılı aşkın bir süre önce inşa edilmiş Dragomanın Evi, özünde melankoli taşır. Eski menteşeleri, solmuş duvarları, kuş motifli paslanmış anahtar delikleriyle, burada melankoli, anlık bir duygu olarak değil, mekânın anlatısının ayrılmaz bir parçası olarak var olur.

Kyriaki Costa'nın ‘Kaybedilenin İkmali’ adlı eseri, mekânın anlatısını fark edilmeyeni fark edilir, görülmeyeni görülür kılan, anlaşılır bir dile çeviriyor. "Mekânın kimliği, değişimlere göre nasıl yeniden tanımlanabilir?" sorusunun yanıtlarını keşfetmeyi amaçlayan Costa’nın sanatında, kayıt altına almak, önemli bir unsurdur. Costa'nın eseri, "melankolinin içinden görmek" mefhumunu, zamansal bir perspektif meselesi olarak ele alırken, mekânsal hafıza üzerine tefekkürü amaç ediniyor. Zaman akışının mekânda nasıl biçimlendiğini vurgularken, Dragomanın Evi’nin tüm ihtişamına rağmen, içindeki ‘önemsiz’e ve ‘basit’e odaklanmayı seçiyor.

"Yıllarca odadaki işe yaramaz boş panoyu bir noktada kaldıracaklarını düşünüp endişelendim" diyen Costa, ‘gözden kaçan’ın hakikatine odaklanarak ‘önemsiz’, ‘asit’, ‘işe yaramaz’, ‘boş’, ‘harcanabilir’ üzerinden, geçicilik kavramını yeniden tanımlamaya davet ediyor.

‘İşe yaramaz boş pano’ binanın tarihinde önemsiz bir andır: eskiden hatırlattığı şeyler, artık orada değildir. Pano, sadece bir zamanlar hatırlattıklarının hatırlatıcısıdır. Ancak, panonun üzerinde yer alan zamanın boşluk izleri, hatıraların görünür birer simgesidir. Pano, özünde, bir zamanlar hatırlatmakla görevli olduğu o silinen hatıralarla aynıdır, çünkü her ikisi de amaçlarını yerine getirdikten sonra kaldırılmak üzere tasarlanmıştır. ‘İşe yaramaz boş pano’nun kendi varlığını koruma çabası, Spinoza'nın conatus kavramını anımsatan, pragmatik dünyada kendine dair yetersizliği kabul eden melankolik bir denemedir.

Kyriaki Costa'nın bu çalışması, bazı şeylerin özüne, yalnızca onları çerçeveleyen fiziksel sınırlarla ulaşabileceğimizin bir hatırlatıcısıdır. Stephanos Stephanides'in şiiri, Costa’nın ‘Kaybedilenin İkmali’ çalışmasına eşlik ederek kelimelerle panodaki zaman izlerini örtüştüren, çok katmanlı bir esere dönüştürür. Sanatçının katman katman sıva ve boya içeren dragoman resmi, Dragomanın Evi’nin duvarlarındaki zaman boşluklarını doldurur. Kyriaki Costa'nın çalışması mekânı, melankoli duygusuna bir yanıt olarak yeniden tanımlayıp, zamansallık deneyimini onarken, yepyeni mekânsal hafızalar oluşturur.

Stephanos Stephanides'in belirttiği gibi, birlikte "iç ve dış dünya arasında bir denge ararken, geçmişe duyulan özlem ile geleceğe duyulan nostalji arasında salınırlar."

Stephanos Stephanides’in Gün Işığında Görünmez şiirinden bölümler:

Geceleri kendimden geçiyorum

Dervişler eşliğinde ve öğreniyorum

Siklamenlerin neden kaldırımların çatlaklarında büyüdüğünü

Ve vaatler mırıldanıyorum tozlar ortasında

Güzel olanlardan ve görünmezlerden

Konuşmak istediğinde gök

birkaç sözcük ister sadece

geçit almak için burada, orada veya başka yere.

Sessizce büyür ağaçlar,

nehir kenarına sıralı hurmaların büyüdüğü gibi

şehrin duvarları içinde…